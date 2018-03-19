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Борис Титов заявил, что останется бизнес-омбудсменом


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МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что продолжит работать в этой должности и после выборов.

"Я продолжаю работать, я был назначен на второй срок летом этого года, пока никаких вопросов не возникало", - сказал Титов журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с другими кандидатами на состоявшихся выборах главы государства.

Титов подчеркнул, что у него остались незавершенные дела в должности, поскольку в аппарат поступило множество обращений от предпринимателей.

Позже, говоря в эфире телеканала РБК RBCM о деятельности Партии роста, председателем которой он является, Титов рассказал о планах на Единый день голосования 9 сентября, когда в ряде регионов пройдут губернаторские выборы, выборы депутатов законодательных органов.

"Мы продолжаем так же работать, у нас уже есть депутаты заксобрания в трех регионах, уже сегодня больше нескольких сот депутатов муниципальных образований. Мы строим партию снизу. Конечно, этот процесс пока далеко не закончен, в сентябре у нас много выборов. Мы собираемся создать фракции в нескольких законодательных собраниях региональных, мы собираемся провести много, то есть несколько сотен, муниципальных депутатов", - заявил он.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем - Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский - на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

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