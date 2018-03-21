Российские компании в запуске криптовалюты "петро" не участвовали - посол

МЕХИКО, 21 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг участие российских компаний в запуске криптовалюты "петро" в Венесуэле.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро". Тогда же президент Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

"Насколько нам известно, никто из российских компаний в этом не участвует. Есть компании, у представителей которых имеются русские корни, но в России они не зарегистрированы", - заявил Заемский РИА Новости.

По словам посла, на церемонию запуска "петро" в феврале действительно были приглашены представители трех компаний, работающих в сфере криптовалют, однако ни одна из них не находится под российской юрисдикцией. Они зарегистрированы в Сингапуре, Уругвае и на Мальте.