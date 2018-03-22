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Страны ЕАЭС интенсивно работают над концепцией общего финансового рынка - ЕЭК


МИНСК, 22 мар /ПРАЙМ/. Центральные банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) интенсивно работают над концепцией формирования общего финансового рынка, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

В соответствии с договором о ЕАЭС стороны взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах, на рынке ценных бумаг. Один из ключевых документов - концепция формирования общего финансового рынка союза. В декабре 2016 года главы стран евразийской "пятерки" поручили правительствам и центральным банкам совместно с ЕЭК разработать проект этой концепции.

"Что для нас сегодня важно - это получить концепцию формирования общего финансового рынка… Сейчас центральные банки интенсивно работают над этим документом, и мы надеемся, что на очередном заседании высшего совета (саммита ЕАЭС) концепция... будет представлена", - сказал Саркисян в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, упомянутый документ в том числе поможет понять, видят ли центральные банки пяти стран возможность формирования общей криптовалюты, и если да, то какую именно функцию она будет выполнять. Председатель коллегии заметил, что вопрос создания криптовалюты в ЕАЭС сейчас не стоит, хотя он и обсуждается на уровне экспертов.

Саркисян также добавил, что в настоящее время идут переговоры между центральными банками "пятерки" относительно повышения эффективности взаимных расчетов.

Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года президентами России, Белоруссии и Казахстана. Позже к союзу присоединились Армения и Киргизия.

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