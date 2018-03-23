Трамп заявил, что серьезно рассматривал вето на бюджет, но финансирование ВС перевесило

ВАШИНГТОН, 23 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заверил, что очень серьезно изучал возможность отвергнуть принятый конгрессом бюджет, но соображения финансирования вооруженных сил перевесили его опасения.

"Я очень серьезно рассматривал вето. Но огромные приобретения для наших вооружений - это перевесило все наши соображения", - сказал Трамп, выступая перед журналистами.

Ранее президент США грозил наложить вето на бюджет, поскольку там не урегулирован ряд мер в отношении нелегальных мигрантов и не выделено достаточно средств на строительство стены на границе. В этом случае, поскольку конгресс уже разъехался на двухнедельные каникулы, стране грозило бы длительное недофинансирование государственных учреждений.