FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Group-IB открыла офис в Белоруссии


МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, открыла представительство в Минске, говорится в сообщении компании.

Главой Group-IB в регионе назначен Александр Сушко. Ранее он занимался расследованием киберпреступлений в МВД и Следственном комитете Белоруссии.

Согласно прогнозу компании, к концу 2018 года количество киберпреступлений в стране может вырасти более чем на 25%. В 2017 году, по данным МВД Белоруссии, число преступлений в сфере высоких технологий увеличилось на 25% (с 2,471 тысячи в 2016 году до 3,099 тысячи в 2017 году). При этом основной объем киберпреступлений в стране - около 75% - приходится на хищения денежных средств, сопряженные с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

"Хакеры не ищут сложных путей, пятнадцатилетняя история развития киберкриминала говорит о том, что наиболее резонансные преступления происходят там, где защита недостаточно сильна: десять лет назад атаки шли в основном на американские и европейские банки, затем большинство групп переключило внимание на Россию. Сейчас основной фокус для атак - Азия. Беларусь и другие страны постсоветского пространства имеют все шансы стать следующей мишенью", - отметил гендиректор Group-IB Илья Сачков, слова которого приводятся в релизе.

Group-IB – международная компания по предотвращению кибератак. Основана в 2003 году. Штаб-квартира компании расположена в Москве, ее представительства открыты в Латинской Америке, Арабских Эмиратах и Великобритании.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ