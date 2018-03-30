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Опору моста в Китай, строящегося в ЕАО, срежут для пропуска ледохода – власти


ХАБАРОВСК, 30 мар /ПРАЙМ/. Сохранность четвертой опоры строящегося в Еврейской автономной области железнодорожного моста "Нижнеленинское – Тунцзян (КНР)" обеспечат уникальными методами - на время пропуска ледохода часть ее срежут, а затем восстановят, сообщает правительство Еврейской автономной области.

Уточняется, что четвертая опора находится на фарватере реки Амур, где самое сильное течение. В этом месте пойдет самый мощный ледоход. На объекте ведутся работы по обеспечению безопасного пропуска льда.

"Верхнюю часть шпунтов срежут на два метра от сегодняшнего уровня реки, а за счет поднятия Амура будет еще один метр. Таким образом, создадут запас прочности три метра, чтобы пропустить лед по поверхности реки. После ледохода всю конструкцию снова восстановят", – проводятся в сообщении слова заместителя управляющего директора строительной компании "Мост" Александра Айдакова.

Отмечается, что это должно исключить риски повреждения шпунтового ограждения опоры. Решение принято и подтверждено проектным институтом. "Эта операция уникальная и применяется в российской практике впервые, поэтому разрабатываются специальные технологии. И от этого зависит срок завершения работ на объекте. При успешном восстановлении шпунтового ограждения и последующих работах, как заверяет руководство АО "СК Мост", строительство мостового перехода должно быть завершено до конца этого года", - приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Левинталя, который побывал на месте строительства моста.

Отмечается, что во время поездки был рассмотрен вопрос о синхронизации возведения целого комплекса других объектов, связанных с трансграничным переходом. Они должны обеспечить проход железнодорожных грузов через мост. Например, строительство пункта пропуска с объемом федеральных инвестиций почти под миллиард рублей. "Здесь были допущены отставания, прежняя подрядная компания, которую наняла СК "Мост", оказалась малоэффективна. В скором времени будет принято окончательное решение либо о смене субподрядчика, либо прежний все-таки выполнит работы, предусмотренные контрактом. Поставлена задача построить пункт пропуска до конца года", – отметил глава региона.

Нижнеленинское-Тунцзян — это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина составляет 2,209 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути. Ранее губернатор ЕАО Левинталь в интервью РИА Новости заявил, что завершение строительства планировалось на июнь 2018 года. В феврале вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что сроки сдачи моста сдвигаются из-за проблем с одной из опор моста.

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