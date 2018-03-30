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Число внеплановых проверок бизнеса в РФ составит 30% от плановых


ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар - ПРАЙМ. Изменения, согласно которым число внеплановых проверок бизнеса составит 30% от плановых, будут внесены в законодательство, сообщил в пятницу в Екатеринбурге министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, выступая на совещании, посвященном вопросам взаимодействия в области защиты прав инвесторов и предпринимателей в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

"В ближайшее время предстоит внести изменения в законодательство, согласно которым число внеплановых проверок будет составлять 30% от плановых", - сказал Абызов, уточнив, что это не коснется объектов, несущих определенные риски для населения.

Абызов отметил, что одной из целей идущей сейчас реформы контрольно-надзорной деятельности является сокращение в два раза к 2024 году количества погибших и пострадавших "по тем рискам, которые контролирует государство". На сегодня, по его словам, это количество составляет 85 тысяч человек ежегодно. Речь идет о жертвах ЧП, случившихся на объектах, подверженных тому или иному контролю и надзору со стороны профильных госорганов.

Абызов добавил, что в случае с трагедией в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" госконтроль не выполнил свою задачу.

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