Совладелец группы "Сумма" Магомедов хранит в офшорах 2,5 млрд руб - прокурор

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Совладелец группы "Сумма" Магомедов вывел 2,5 миллиарда рублей за рубеж и хранит их на офшорных счетах, заявил прокурор на заседании суда.

Ранее следователь сообщил, что Магомедову вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей.

"Указанные средства выведены за рубеж и находятся на офшорных счетах, принадлежащих Магомедову", - сказал прокурор, отметив, что точное место хранения денег не установлено.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе.