Группа "Сумма" намерена обжаловать арест Магомедова, готова сотрудничать со следствием

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Группа "Сумма" не согласна с решением суда арестовать председателя совета директоров группы Зиявудина Магомедова и намерена его обжаловать, группа готова сотрудничать со следствием, сообщили РИА Новости в компании.

"В связи с арестом председателя Совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова группа "Сумма" заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать. Готова сотрудничать со следствием", - сообщили в компании.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.