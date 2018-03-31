МВД просит суд отправить в СИЗО брата совладельца группы "Сумма" Магомедова

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Следственный департамент МВД просит суд заключить под стражу брата совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова - Магомеда, подозреваемого в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следственных органов о заключении Магомедова под стражей открыто", - сказала судья Мария Сизинцева.

Магомед Магомедов занимает пост председателя совета директоров компании "Кардо-Альянс".

Следствие считает его одним из организаторов преступного сообщества, а также располагает информацией о наличии у подозреваемого доступа к похищенным и выведенным за рубеж 2,5 миллиарда рублей.

Как ранее сообщалось, следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а гендиректора компании "Интекс" из группы "Сумма" Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.