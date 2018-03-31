Защита брата совладельца группы "Сумма" Магомедова предложила суду залог в 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Защита брата совладельца группы "Сумма" Магомеда Магомедова предложила суду залог в 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Также предлагаем суду залог в размере 2,5 миллиарда - то есть суммы ущерба, установленной следствием", - сказала адвокат Магомеда Магомедова.

Аналогичную сумму в качестве залога предлагал адвокат Зиявудина Магомедова, заявив, что бизнесмен готов заплатить эти деньги.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе.