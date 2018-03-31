Брат совладельца группы "Сумма" Магомедов не признает вину в организации ОПС и хищениях

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Брат совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова - Магомеда, подозреваемый в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, заявил, что не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

"Я не являюсь бенефициаром компаний, которые указаны в постановлении. Я являюсь бенефициаром лишь торгового порта. Ни к каким махинациям отношения не имею, ни с какими лицами, которые там указаны, я не встречался. Ни одной копейки в других компаниях я не получал. Ни к каким офшорным компаниям, на которые как будто бы похищались деньги, я отношения не имею, я не знаю что это за компании", - сказал Магомедов"

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Следователь просил отправить на два месяца в следственный изолятор Магомедова, поскольку тот может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Тем более такие случаи, по словам следователя, уже зафиксированы. Следователь отметил, что Магомедов является организатором преступного сообщества и, как и брат, имеет доступ к офшорам, на которые были выведены похищенные средства. Помимо прочего, следствие располагает данными о связи Магомеда Магомедова с криминальным миром.

Прокурор ходатайство об аресте поддержал.

"В ходе обыска у Магомеда Магомедова было найдено оружие, а именно пистолеты, на которые документы предоставлены не были", - сказал следователь. Он отметил, что помимо прочего в жилище у подозреваемого обнаружена "значительная сумма денежных средств", происхождение которых Магомедов сразу прояснить не смог, а в последующем сообщил, что деньги взяты в долг у родственников. Сумму следователь не назвал.

Защита предложила суду залог в размере 2,5 миллиарда рублей. Это сумма является рекордной в истории российского судопроизводства. Аналогичную сумму предложил брат Магомеда Магомедова - Зиявудин.

Кроме того, адвокаты Магомедова отметили положительные характеристики бизнесмена, в числе которых благодарность главы города Сочи, множество наград и медалей, в том числе серебряная от Русского географического общества. Что касается оружия и денежных средств, найденных при обыске, то, по словам защиты, пистолет является подарком, а деньги принадлежат жене.