Все структуры группы "Сумма" после ареста братьев Магомедовых работают в штатном режиме

МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Группа "Сумма" сообщает, что все структуры компании работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании.

"Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление", - сказали в группе.

В группе отметили, что Маммедзаде, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.