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Песков об аресте Магомедовых: Идет следствие, их вину или невиновность определит суд


Экономика

МОСКВА, 2 апр ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал ситуацию с арестом владельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых. По словам Пескова, их арест не является одноразовой акцией: это целенаправленная политика по мониторингу использования бюджетных средств, следствие продолжается, степень их вины определит суд. 

"Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным. И затем будет суд, который и определит виновность и невиновность тех, кто был задержан", - ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов об основаниях для задержания владельцев "Суммы".

Напомним, что в субботу, 31 марта, Тверской суд города Москва санкционировал арест на срок до 30 мая 2018 года совладельца и председателя совета директоров "Суммы" Зиявудина Магомедова. Арест проходил в рамках расследования по делу о хищениях, а также растрате и создании преступного сообщества.

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