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РЖД закупают локомотивы "Трансмашхолдинга" на 128 млрд руб


МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. "Российские железные дороги" заключили с ЗАО "Рослокомотив" контракты на общую сумму 127,7 миллиарда рублей на поставку локомотивов с обязательством обеспечения их сервисного обслуживания в период жизненного цикла, следует из материалов на портале госзакупок.

ЗАО "Рослокомотив" — официальный агент по реализации продукции "Трансмашхолдинга".

Один договор заключен на срок до 31 декабря 2045 года, по нему предусматривается поставка 222 локомотивов. Начальная максимальная цена договора была определена на уровне 114,138 миллиарда рублей, при этом цена поставщика составила 89,47 миллиарда рублей, указывается в документах.

Второй контракт заключен до 31 декабря 2035 года, объем поставок по нему - 105 штук. Максимальная цена контракта - 43,136 миллиарда рублей, цена поставщика составила 38,25 миллиарда рублей.

Договоры были заключены 29 марта, отмечается в материалах.

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