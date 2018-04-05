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США надеются, что КНР уступит в торговом споре


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 5 апр /ПРАЙМ/. США рассчитывают, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном, заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

"Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать", - сказал Кудлоу в эфире Fox News.

Офис торгового представителя США обнародовал на этой неделе список из 1,3 тысячи товаров из КНР, которые могут подпасть под повышение ввозных пошлин. КНР заявила, что примет ответные меры. Администрация Дональда Трампа обвиняет КНР в нарушении правил международной торговли и в принудительном трансфере технологий американских компаний, желающих работать на китайском рынке, с последующей нечестной конкуренцией со стороны местных производителей. Пекин эти обвинения отвергает.

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