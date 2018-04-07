МНЕНИЕ - От возможной блокировки Telegram больше всего пострадают СМИ, блогеры и бизнес

МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. От возможной блокировки Telegram в России больше всего пострадают СМИ, блогеры и бизнес, считает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Роскомнадзор в пятницу подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Заблокировать популярный мессенджер Роскомнадзор потребовал после отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Срок предоставления ФСБ ключей истек 4 апреля. Силовики заявляют, что Telegram активно используют террористы при координации своих атак, в частности экстремисты держали связь через него при подготовке теракта в петербургском метро в 2017 году, когда погибли 15 человек.

В Telegram, в свою очередь, считают, что требования ФСБ "неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы".

"Недавно Telegram на три часа перестал работать, и работа встала. В основном потому, что этого никто не ожидал и не смог вовремя перестроиться. Если же Telegram заблокируют, люди просто перейдут на другие мессенджеры. Но Telegram - не просто приложение для общения, а целая медиаплатформа. Если Telegram заблокируют, то пострадают СМИ, блогеры и бизнес - многие компании и медийные личности ведут там свои блоги", - сказал Фролов РИА Новости.

По его мнению, сейчас на рынке нет ничего, что бы заменило уникальный формат коммуникации каналов в Telegram с читателями. "Да и люди уже привыкли к нему, так что насаждать альтернативу будет трудно", - считает Фролов.

Эксперт счел требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционными, при этом отметил, что в данном случае дело касается не только правовых вопросов, но и технической реализации.

"Передать ключи шифрования невозможно, потому что часть хранится на устройстве самого пользователя. ФСБ настаивают, что "будут проверять переписки определенных лиц", но даже в таком виде их цели не могут быть достигнуты", - заключил Фролов.