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Си Цзиньпин объявил о планах по расширению доступа иностранного капитала на рынок Китая


Мировая экономика

ПЕКИН, 10 апр /ПРАЙМ/. Китай в этом году примет ряд значимых мер по расширению доступа иностранных инвестиций на свой рынок, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай в значительной степени расширит доступ на свой рынок. В этом году мы примет ряд значимых мер. В сфере услуг, особенно в финансовом секторе, мы должны гарантировать реализацию мер по упрощению доступа иностранного капитала в банковский сектор, сферу ценных бумаг и сектор страхования, о которых мы объявили в конце прошлого года", - заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Азиатского экономического в форума в Боао.

Он подчеркнул, что вместе с этим необходимо ускорить снятие ограничений в секторе страхования.

"Ослабить ограничения на создание финансовых структур с иностранным капиталом, расширить сферу деятельности финансовых структур в Китае с иностранным капиталом", - сказал он.

Глава государства отметил, что обрабатывающая промышленность страны в целом уже достаточно открыта для иностранных инвесторов.

"Оставшиеся ограничения в основном в автомобилестроительном, судостроительном и авиастроительном секторах. Сейчас уже подготовлена основа для расширения доступа в эти сферы. Следующим нашим шагом станет в максимально короткие сроки ослабление ограничения на долевое соотношение иностранного капитала, в особенности ограничения в автомобильной промышленности", - добавил Си Цзиньпин.

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