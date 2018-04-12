Улюкаеву оставили срок, но разрешили работать после освобождения

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в четверг в суде дал показания по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Неизвестно, повлиял ли приезд Сечина на судей, но Мосгорсуд немного смягчил приговор Улюкаеву.

Лишение свободы на восемь лет суд ему сохранил, но сократил список должностей, которые ему запрещено занимать после освобождения. Когда суд направит в СИЗО письменный текст решения, ФСИН определит, в какую колонию его направить отбывать наказание. Закон отводит на написание мотивировочной части десять дней.

Замоскворецкий суд столицы, где дело рассматривалось по существу, пять раз направлял Сечину повестки, но перед новогодними праздниками график главы корпорации был слишком насыщенным, и прийти в суд он не смог.

Процессуальные оппоненты встретились впервые за полгода. Во время последней встречи Сечин передал Улюкаеву сумку с 2 миллионами долларов, они попили чаю, а закончилось все задержанием и арестом чиновника.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов, дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. По версии обвинения, он вымогал взятку за положительное заключение министерства на проект о приватизации "Роснефтью" акций ПАО "Башнефть".

Закрытый режим

Для рассмотрения апелляции Мосгорсуд выделил самый большой и красивый зал — с лепниной, портретами античных философов и выдающихся юристов. Улюкаева доставили из СИЗО.

В самом начале заседания прокурор Борис Непорожный заявил, что в суд явился Сечин и попросил о его допросе. Между тем прокурор оговорился, что речь пойдет, в том числе о приватизации акций "Башнефти", а эти сведения защищены коммерческой тайной. Поэтому он попросил провести допрос в закрытом режиме.

Защита Улюкаева возражала, настаивая на открытом режиме допроса. По словам адвоката Тимофея Гриднева ранее в суде исследовались многочисленные коммерческие и правительственные документы, касающиеся этой сделки, поэтому там давно не осталось никакой тайны. "Процесс приватизации — открытый процесс", — напомнил Гриднев.

Тем не менее, судья согласилась с мнением прокуроров.

Полтора часа допроса

Допрос длился полтора часа, Сечин ответил на вопросы стороны обвинения, стороны защиты и судей.

А вот журналистам его увидеть не удалось, свидетеля провели по служебным коридорам, по ним и вывели. По разным версиям, его провели или через конвойное помещение, куда обычно заводят арестованных, или через административный корпус, где находятся кабинеты судей. Машины "Роснефти" дежурили около каждого выхода из Мосгорсуда и после окончания допроса кавалькадой покинули территорию суда.

Однако после заседания Сечин дал интервью телеканалу "Россия 24". Он пояснил, что для него это был принципиальный вопрос, ведь он являлся основным свидетелем.

"Для меня это было дело чести, я чувствовал свою ответственность за то, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд, как только у меня появилась возможность… Мое дело было прийти как гражданина и дать свои показания для того, чтобы избежать в дальнейшем таких негативных явлений, как требовал Улюкаев, взяток", — заключил Сечин.

Показания

После окончания допроса адвокаты заявили, что им необходимо две недели для формирования новой линии защиты, которая ранее строилась на отсутствии в деле показаний главного свидетеля, ведь Замоскворецкий суд вынес приговор не только не допросив Сечина, но и не огласив его письменные показания, а на стадии следствия не было проведено очной ставки.

Суд дал им чуть меньше двух часов, а прокурор впоследствии обвинил в том, что и за это время они успели "выдумать новую версию".

В ходе прений сторон участники процесса проанализировали показания Сечина: он подтвердил версию про два пальца (Улюкаев якобы жестом обозначил требуемую сумму), но поменял место. По его словам, вымогательство произошло не в зале, где играли в бильярд, а на лестнице.

"Члены правительства и бизнесмены, среди которых был Сечин, шли по отдельности, мы с ним не соприкасались. Делегация шла единым массивом, была толпа людей. Предположить, что в этот момент кто-то мог бы вымогать взятку невозможно. Я со свидетелем Сечиным ни о чем не говорил и шел не рядом с ним", — прокомментировал эту версию Улюкаев.

Его адвокат нашел и положительные моменты в показаниях свидетеля. "Произошло удивительное событие: к нам пришел Сечин и признал, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию акций "Башнефти", у него не было полномочий, единственный орган, который мог повлиять, это правительство РФ", — сказал Гриднев. По словам адвоката, он верит не всем показаниям Сечина, но "в данном случае свидетель обвинения встал на сторону защиты".

В свою очередь прокурор Непорожный назвал версии защиты "глупейшими", а показания Сечина — логичными и согласующимися с другими материалами дела.

"Показания свидетеля согласуются с другими доказательствами по делу. У свидетеля не было оснований давать неправдивые показания", — сказал прокурор.

Последнее слово

Сам Улюкаев в последнем слове назвал дело против него "торжеством презумпции виновности".

"Оно основано на косвенном доказательстве, построенном по известному принципу ОБС (одна баба сказала). Только тут один мужик сказал, что слышал, что второй мужик сказал, как третий мужик сказал", — пояснил экс-министр.