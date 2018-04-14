США нанесли ракетные удары по Сирии

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по Сирии. В военной операции принимают участие США, Великобритания и Франция.

По данным Минобороны РФ, страны коалиции выпустили по сирийским объектам более 100 крылатых ракет класса "воздух-земля", но значительная часть ракет была сбита на подлете к целям. В результате удара серьезно пострадал исследовательский центр в Дамаске.

При ракетном ударе, согласно данным сирийского Генштаба, пострадали три человека. Правительство Сирии потребовало от международного сообщества осудить ракетную атаку.

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС поддерживает союзников и будет с ними "на стороне правосудия".

Между тем США не уведомляли РФ об ударе по Сирии. "Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов", - сказал глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту Владимиру Путину.

В Сирии в отражении удара Запада были задействованы средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные более 30 лет назад в СССР. Российские подразделения ПВО на территории Сирии для отражения ракет коалиции не применялись.

В Пентагоне рассказали, что США выбирали цели для удара в Сирии так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных.