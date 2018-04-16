Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon из-за Telegram - Жаров

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России, сообщил RT глава ведомства Александр Жаров.

В понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. В соответствии с законодательством РФ, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров отметил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

"У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда", — заявил Жаров.