Китай и Япония будут защищать систему многосторонней торговли

ПЕКИН, 18 апр /ПРАЙМ/. Китай и Япония как вторая и третья крупнейшие экономики мира будут способствовать либерализации торговли, способствовать экономической глобализации и защищать систему многосторонней торговли, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам китайско-японского экономического диалога.

Четвертый раунд китайского-японского экономического диалога на высоком уровне после восьмилетнего перерыва прошел 16 апреля в Токио. В переговорах приняли участие министры иностранных дел, а также руководители торговых и финансовых ведомств двух стран.

"Китай и Япония, являясь второй и третьей крупнейшими экономики мира, будут содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, защищать систему многосторонней торговли, продвигать процесс экономической глобализации, а также играть ответственную роль в решении проблем регионального и мирового развития", - говорится в опубликованном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Заявление двух стран прозвучали на фоне торгового конфликта между Китаем и США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин, которые Пекин назвал протекционизмом и нарушением принципов ВТО.