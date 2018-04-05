КНР: Санкции США не окажут влияния на сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 19 апр - ПРАЙМ. Внешние факторы не окажут влияния на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, заявил в четверг официальный представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн, комментируя возможный негативный эффект от американских санкций на сотрудничество с Россией.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы обратили внимание на соответствующие меры со стороны США. Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая - стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния", - ответил Гао Фэн на брифинге на вопрос, обеспокоен ли Китай возможным негативным влиянием американских санкций на сотрудничество с Россией.

Он добавил, что с начала года двухсторонняя торговля быстро растет, развивается сотрудничество в инвестиционной сфере, достигнуты позитивные подвижки по стратегическим проектам сотрудничества.

"Торговля между Россией и Китаем с начала года показывает хороший старт. Есть надежда на то, что товарооборот двух стран в этом году превысит 100 миллиардов долларов", - заявил Гао Фэн.

Он добавил, что китайская сторона намерена принимать меры для совершенствования структуры двусторонней торговли с Россией, активно расширять торговлю в сфере высоких технологий, развивать новые формы торговли.

"Мы готовы совместно с российской стороной увеличивать количество торговых сделок, чтобы создать хорошую платформу для сотрудничества между регионами и компаниями двух стран", - добавил представитель торгового ведомства.

По данным китайской таможни, общий объем двусторонней торговли по итогам первого квартала 2018 года составил 23,06 миллиарда долларов, увеличившись на 28,2%. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% - до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.