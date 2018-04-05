Суд Лондона наложил арест на яхту миллиардера Фархада Ахмедова стоимостью в $492 млн

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Суд Лондона наложил арест на яхту стоимостью в 492 миллиона долларов, принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, и требует передачи судна в собственность его бывшей жене, сообщило агентство Блумберг.

Суд постановил, что Ахмедов должен передать свою яхту "Луна", которая в настоящее время конфискована властями Саудовской Аравии и находится в сухом доке в Дубае (ОАЭ), своей бывшей жене Татьяне. На яхте, которую он приобрел у бизнесмена Романа Абрамовича и оцениваемой почти в полмиллиарда долларов, оборудованы две вертолетные площадки, 20-метровый бассейн, восемь небольших лодок и мини-субмарина.

Решение было принято в рамках процесса по разделу имущества между бывшими супругами. Пара встретилась в 1989 году, поженившись четыре года спустя, и переехала в Лондон, согласно судебным документам от 2016 года. В конце 2014 года Ахмедовы развелись.

"Судья Чарльз Хэддон-Кейв (Charles Haddon-Cave) сообщил, что Ахмедов пытался скрыть свое владение яхтой, переводя ее в собственность в различные компании, а также перевез яхту в Дубай, полагая, что там она находится "достаточно далеко от посягательств английского суда", - сообщило агентство. Блумберг отмечает также, что в последние дни судебного разбирательства Ахмедов вновь перевел судно в собственность одной из своих компаний.

Кроме того, суд оставил в силе свое решение от 2016 года, согласно которому миллиардер должен выплатить бывшей жене 453 миллиона фунтов стерлингов. По словам самого миллиардера, он оказывал финансовую поддержку бывшей жене после развода, а суд злоупотребляет законом, пользуясь испортившимися политическими отношениями между РФ и Великобританией.

Частный инвестор Фархад Ахмедов расположился на 69-й строчке рейтинга богатейших бизнесменов России в 2018 году по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Свой капитал он заработал, продав в ноябре 2012 года 49% акций "Нортгаза" "Новатэку" NVTK за 1,375 миллиарда долларов. Часть средств миллиардер вложил в акции "Новатэка", "Лукойла" LKOH, "Газпрома" GAZP, "Норильского никеля", Сбербанка SBER и "Магнита".