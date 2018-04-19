FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Аксенов подтвердил прибытие двух членов экипажа "Норда" в Крым


СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр /ПРАЙМ/. Два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" уже находятся в Крыму, остальные по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа.

"Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм. Фактически это похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал Аксенов на своей странице в Facebook FB.

При этом Аксенов подчеркнул, что полностью разделяет позицию, высказанную в заявлении МИД РФ о праве России на жесткие ответные действия.

"Киевский режим понимает только силу", - подчеркнул Аксенов.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы и избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ