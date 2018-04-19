Аксенов подтвердил прибытие двух членов экипажа "Норда" в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр /ПРАЙМ/. Два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" уже находятся в Крыму, остальные по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа.

"Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм. Фактически это похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал Аксенов на своей странице в Facebook FB.

При этом Аксенов подчеркнул, что полностью разделяет позицию, высказанную в заявлении МИД РФ о праве России на жесткие ответные действия.

"Киевский режим понимает только силу", - подчеркнул Аксенов.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы и избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.