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Роскомнадзор предупредил о фейковых "горячих линиях"


МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил о появлении в Интернете фейковых "горячих линий" ведомства, куда направляется информация о возможных блокировках интернет-ресурсов из-за приостановления работы Telegram.

"На различных ресурсах в интернете появились фейковые "горячие линии" Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. При этом используется логотип и стиль оформления федеральной службы", — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор отмечает, что у "горячей линии" два адреса электронной почты: hotlinerkn@rkn.gov.ru — основной, hotlinerkn@yandex.ru — дополнительный.

Добавляется, что к каналам связи, которые выдают себя за "горячую линию", ведомство не имеет никакого отношения.

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