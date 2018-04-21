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Около 25 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды - "Яндекс.Расписание"


МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Более 25 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс YNDX.Расписание".

Так, по состоянию на 20.10 мск в аэропорту Домодедово отменено шесть рейсов и задержано еще шесть, в аэропорту Шереметьево задержано девять рейсов, Внуково - 10. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

Погода в Москве в субботу резко ухудшилась: на город обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. По последним данным столичного департамента здравоохранения, из-за урагана в Москве пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что, по предварительным данным, из-за урагана в столице погиб один ребенок.

В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье - мокрый снег и дождь.

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