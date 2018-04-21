Движение по одному пути на участке Софрино-Хотьково МЖД восстановлено

МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Железнодорожники возобновили движение по одному пути на участке Софрино-Хотьково Московской железной дороги, также пошли электрички в Балашиху, сообщает пресс-центр МЖД.

Погода в Москве в субботу резко ухудшилась: на город обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. По последним данным, в столице 17 человек пострадали из-за урагана, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции. В подмосковной Балашихе погиб мужчина. Центр погоды "Фобос" сообщил, что пик непогоды в столице придется в ночь на воскресенье.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Софрино-Хотьково Ярославского направления по одному пути, которое было приостановленного из-за упавшего после штормового ветра массивного дерева. Напомним, что в результате падения дерево повисло на контактной сети. Чтобы убрать большое дерево, был привлечен тепловоз. Бригады энергетиков обследовали контактную сеть. Продолжаются работы для возобновления движения по второму пути", - говорится в сообщении МЖД.

Также, по данным пресс-центра, восстановлено движение пригородных поездов на участке Стройка-Балашиха, которое также было приостановлено из-за падения дерева. Для ликвидации последствия непогоды также привлекался тепловоз и аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

Продолжаются работы на Савеловском направлении. При ликвидации последствий непогоды задействованы все силы, чтобы обеспечить перевозку пассажиров. В том числе для того, чтобы оперативно убрать деревья с пути, локомотивные бригады, где это было физически возможно, оттаскивали деревья с путей.