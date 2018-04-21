ЕС и Мексика договорились о соглашении о свободной торговле, техработа продолжится

БРЮССЕЛЬ, 21 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия от имени Евросоюза и Мексика достигли принципиальной договоренности по соглашению о свободной торговле, техническая работа продолжится, сообщила в субботу ЕК.

Соглашение с Мексикой - это обновление к старому договору от 2000 года.

"Сегодня мы завершили сделку с Мексикой. Современное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле (было достигнуто - ред.) менее чем за два года", - говорится в Twitter еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём.

В сообщении Еврокомиссии при этом отмечается, что было достигнуто "принципиальное соглашение по торговле и инвестициям между ЕС и Мексикой".

"Наши переговоры продолжатся для разрешения оставшихся технических вопросов и завершения (формирования - ред.) полного юридического текста" соглашения, сообщает ЕК.

Как отмечает Еврокомиссия, новое соглашение сделает "практически всю торговлю товарами между ЕС и Мексикой" беспошлинной, включая сельскохозяйственный сектор.

Когда соглашение будет полностью готово, оно еще должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом.