Банк БРИКС может получить первый рейтинг от "большой тройки" к концу мая

ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Новый банк развития (НБР, банк БРИКС) получит рейтинг хотя бы одного агентства "большой тройки" к концу мая, сообщил директор департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.

"Руководство банка просило по возможности решить (вопрос с рейтингом - ред.) к годовому собранию 28 мая. Но гарантии такой нет", - сказал Бокарев журналистам в кулуарах весенней сессии МВФ и Всемирного банка, в рамках которой прошла встреча управляющих НБР с рейтинговыми агентствами.

По словам замглавы Минфина РФ Сергея Сторчака, вероятно, к этому времени банк сможет получить рейтинг от одного агентства из трех. "Интересная встреча получилась, в которой мы участвовали. Менеджмент банка (НБР - ред.) поочередно встречался с рейтинговыми агентствами", - рассказал Сторчак, отметив, что два из трех агентств подняли вопрос об интересе акционеров к работе банка.

"Мой ответ был, что Шанхайский институт (штаб-квартира НРБ расположена в Шанхае - ред.) отличается от других тем, что кроме классической структуры управления с участием совета управляющих, совета директоров и менеджмента у нас есть процесс БРИКС. И ни одна встреча заместителей министров, министров и лидеров не обходится без того, чтобы не обсуждалась тема работы самого банка. Ни в одном другом институте такого большого внимания к своему чаду нет, как у нас", - пояснил Сторчак.

"Обсуждается конкретика и состояние кредитного портфеля. То, что мы до сих пор не отработали - приём новых членов. Вопрос, кто будет заниматься и конкретно вести переговоры. Или как рассчитывать долю в капитале банка - предмет переговоров или формула? Акционеры банка держат руку на пульсе постоянно", - добавил замминистра.

Третье годовое заседание Нового банка развития пройдет в Шанхае 28-29 мая, в нем примут участие министры финансов стран-членов БРИКС, руководители международных и национальных институтов развития.

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году, официальный старт работе банка был дан в 2015 году. Его основная задача - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в БРИКС и в развивающихся странах.

Банк уже начал финансировать первые проекты в странах-участницах. В России НБР финансирует проект по малой генерации в Карелии. Сейчас он предоставляет финансирование из собственных средств, однако в дальнейшем для привлечения займов на международном рынке ему требуется кредитный рейтинг.