ОБЗОР: Большинство жалоб на сбои из-за Telegram касалось работы игровых сервисов - РОЦИТ

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Большинство жалоб на недоступность интернет-сервисов на фоне блокировки Telegram, поступивших в Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), поступило от физлиц и касалось проблем с доступом к игровым сервисам, сообщил директор центра Сергей Гребенников на встрече представителей IT-отрасли с Роскомнадзором по поводу ситуации вокруг Telegram.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать Telegram в России по решению суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов. Роскомнадзор открыл "горячую линию" для проверки жалоб на недоступность сервисов. В понедельник к этой работе подключился РОЦИТ.

"На момент заседания на "горячую линию" РОЦИТ поступило 3,439 тысячи жалоб, которые были обработаны и переданы на рассмотрение в Роскомнадзор. 90% жалоб являются валидными. Большинство обращений (96%) было составлено физическими лицами - 79% из них предоставили свои контактные данные для получения ответа, 17% — предпочли остаться анонимными. Наименьшее число обращений поступило от юридических лиц и составило 4%", - приводятся в сообщении РОЦИТ слова Гребенникова.

Анализ жалоб граждан показал, что в большей степени пользователи рунета (76% обратившихся) обеспокоены отсутствием доступа к игровым сервисам - таким как PSN, Fortnite, PUBG, PlayerUnknown"s Battlegrounds, Epic Games Launcher и другим, отметил он.

Вторыми по частоте обращений с показателем 12% являются сервисы Google. Чаще всего обратившиеся заявляют о невозможности пользования поиском Google, Google Play, Gmail, переводчиком Google, Google Adwords, Google Analytics и другими. Также значительными являются проблемы с сервисом YouTube (5% обращений из разных регионов России), отмечает РОЦИТ.

"Уже не только на словах, а на конкретных примерах видно, что из-за действий Роскомнадзора пострадал интернет-бизнес, пользователи, которые понесли, в том числе, финансовые потери. О необходимости таких "нововведений" нужно предупреждать заранее, готовить инфраструктурные решения, а не ставить перед фактом. То сопротивление, которое образовалось сейчас со стороны активных интернет-пользователей и технологического бизнеса страны — закономерная реакция на неконструктивные меры регулирующих органов", - сказал Гребенников.

ЖАЛОБЫ БИЗНЕСА

В ходе встречи представители бизнеса поделились проблемами, которые возникли у их компаний в связи с мерами, принимаемыми Роскомнадзором, рассказали в РОЦИТ. Среди основных проблем - частичная потеря функциональности их продуктов и связанные с этим жалобы клиентов; недоступность сервисов, необходимых для организации жизнедеятельности компании, таких, как Slack, Trello, Basecamp, Dropbox, iCloud, Intercom, Pipedrive и других сервисов; невозможность предоставлять клиентам тот уровень сервиса, к которому они привыкли.

"Многие компании испытывают проблемы с такими сервисами Google, как Google Documents, Google Mail, Google Maps. При этом компании признаются, что отечественных аналогов сервисов, которые они используют в работе, просто нет, либо они сильно уступают зарубежным аналогам", - говорится в сообщении.

"При этом компании отмечали, что они не хотели бы пользоваться такими сервисами, как VPN, и другими способами обхода блокировок, так как они являются законопослушными компаниями и хотели бы работать в легальной плоскости. Однако на сегодняшний день у них фактически нет выбора, поскольку на кону стоит вопрос огромных финансовых потерь, а зачастую и выживания бизнеса", - рассказали в РОЦИТ.

Кроме того, участники встречи выразили большую озабоченность по поводу настроений среди сотрудников IT-компаний, особенно среди разработчиков. "Многие задумываются об отъезде за рубеж, и существуют компании, которые в настоящее время борются за 30% своего персонала", - рассказали в РОЦИТ.