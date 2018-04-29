Telegram восстанавливает доступ к мессенджеру в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Подача электроэнергии в серверный кластер Telegram в Нидерландах возобновилась, доступ к мессенджеру для пользователей в странах Европы, СНГ и Ближнего Востока постепенно восстанавливается, сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

"Подача электричества в нашем Еврокластере (серверов) возобновилась. Все инженеры усиленно работают над восстановлением оборудования после отключений. Telegram возвращается к пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ", - говорится в заявлении мессенджера.

В ночь на воскресенье основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских пользователей. Дуров принес свои извинения пользователям и добавил, что проблема решается. Позднее Telegram сообщил, что нарушения в работе мессенджера связаны с массовыми отключения электричества в окрестностях Амстердама.

Дуров сообщил о сбое в работе Telegram в Европе

Ранее сообщалось, что отключения электричества также временно нарушили работу амстердамского аэропорта Схипхол. Сейчас подача электричества восстановлена, однако аэропорт не исключает, что несколько прибывающих рейсов могут быть отменены или задержаны.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".