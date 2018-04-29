Telegram восстановил доступ к сервису для большей части пользователей в РФ, Европе и СНГ

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Доступ к мессенджеру Telegram восстановлен для большей части пользователей в России, Европе, Африке и странах СНГ после сбоя, возникшего из-за отключений электричества в районе Амстердама, сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

"Работа сервиса восстановлена в большей части Европы, Африки, России, СНГ, Иран и Ближний Восток - на очереди. Отключения электроэнергии (из-за которых без электричества остались Амстердамский аэропорт и около 18 тысяч домовладений) не затронули Америку и Юго-Восточную Азию", - говорится в заявлении мессенджера.

В ночь на воскресенье основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских пользователей. Дуров принес свои извинения пользователям и добавил, что проблема решается. Позднее Telegram сообщил, что нарушения в работе мессенджера связаны с массовыми отключения электричества в окрестностях Амстердама.

Ранее сообщалось, что отключения электричества также временно нарушили работу амстердамского аэропорта Схипхол. Сейчас подача электричества восстановлена, однако аэропорт не исключает, что несколько прибывающих рейсов могут быть отменены или задержаны.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".