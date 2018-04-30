Дуров поддержал митинг за свободу интернета в Москве

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал принять участие в согласованном митинге за свободу интернета 30 апреля в Москве.

"Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так", — написал Дуров на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, если сейчас ничего не предпринять, то российские пользователи потеряют и Telegram, и "другие популярные сервисы".

"Ваше активное участие может поменять ход истории", — заявил он.

Столичные власти согласовали митинг против блокировки Telegram, который пройдет в 14.00 на проспекте Сахарова.