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Viber полностью восстановил работу в России


МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Viber полностью восстановил работу в России, говорится в сообщении мессенджера.

"Рады сообщить, что полноценная работа Viber в России успешно восстановлена. Пользователи мессенджера вновь могут свободно обмениваться сообщениями и совершать звонки друзьям и близким. Восстановить доступ к Viber удалось полностью, несмотря на проблемы с подключением к серверам некоторых интернет-провайдеров", - сообщает Viber.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

В частности, начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявляли, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram в РФ.

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