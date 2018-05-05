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Роухани: Правительство Ирана не связано с блокировкой Telegram


МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его правительство никак не связано с блокировкой мессенджера Telegram на территории страны и назвал блокировку "заказным постановлением" судебных органов.

"Если решение об ограничении или блокировке связей между людьми принималось на высочайшем уровне строя, то об этом должны узнать те, кому по-настоящему принадлежит страна, — народ", — написал Роухани в своем Instagram, снабдив пост несколькими тегами, в том числе тегом "Заказное постановление".

Он также пояснил, что политика 11-го и 12-го по счету правительств (предыдущий и текущий президентские сроки Роухани) была направлена на создание безопасного киберпространства, однако подчеркнул, что решение о блокировке не принимала исполнительная власть.

"До сих пор ни одна социальная сеть или мессенджер не были заблокированы этим правительством, и не будут", — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник прокуратура Тегерана по культурным вопросам и СМИ издала указ, потребовав от интернет-провайдеров и телефонных операторов полностью заблокировать популярный в стране мессенджер Telegram, объяснив это в том числе соображениями безопасности страны, многочисленными жалобами со стороны граждан и использованием мессенджера террористическими группировками.

Перед этим, в середине апреля, от Telegram с целью поддержки национальных мессенджеров отказался верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чьему примеру последовали и другие высокопоставленные лица страны. При этом власти Ирана чуть позже обязали госорганы перейти на местные мессенджеры.

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