Путин поблагодарил за работу членов правительства РФ на встрече в воскресенье в Кремле

МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле членов правительства РФ и поблагодарил за работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства", - сказал Песков.

"В своем обращении к ним Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией", - сообщил пресс-секретарь.

"Глава государства подчеркнул, что прошедшие шесть лет (с момента формирования правительства - ред.) были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями - как в стране, так и в мире", - отметил Песков.

Он передал слова президента, отметившего, что "от правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов - все эти качества члены правительства проявляли".

"Кабмин работал достойно - как настоящая команда, и в этом, как отметил Путин, огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева", - сообщил Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства также напомнил, что ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов президента.