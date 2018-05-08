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Госдума может утвердить кандидатуру Медведева на пост премьера


МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании.

В понедельник после своей инаугурации президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Прошлое правительство ушло в отставку в день инаугурации.

Как сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, эта тема будет единственным вопросом пленарного заседания. До рассмотрения кандидатуры и.о. премьер-министра в понедельник встретился с фракциями "Единая Россия" и ЛДПР в Госдуме. Утром во вторник Медведев продолжит общение с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия".

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, во вторник Госдуму намерен посетить Путин. "Да, собирается", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, как сообщает пресс-служба кабмина, Медведев выступит на заседании Госдумы и ответит на вопросы представителей фракций в связи с внесением президентом его кандидатуры на должность премьера.

Как стало известно, в понедельник фракция "Единая Россия" в ходе консультаций поддержала кандидатуру на пост премьер-министра, что было ожидаемо. Медведев - председатель партии единороссов. В Госдуме партию власти представляет большинство депутатов - 343, или почти 76% от общего количества мандатов.

Пленарное заседание во вторник станет первым после трехнедельного перерыва. Так, с 16 по 29 апреля депутаты были в ежегодном оплачиваемом отпуске, а затем в течение недели парламентарии работали с избирателями в регионах. В начале седьмого созыва депутаты решили продлить свою работу до конца июля. Вместе с этим было решено компенсировать эти дни в мае, когда много праздничных дней, и депутаты зачастую берут отпуск за свой счет.

ПОЗИЦИИ ОСТАЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ

Ранее ряд оппозиционных фракций заявил о своей позиции по поводу повторного назначения Медведева на должность премьер-министра. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что фракция поддержит кандидатуру Медведева.

"Сегодня Медведев – самый опытный чиновник в нашей стране. Он был главой администрации президента, первым вице-премьером, президентом и главой правительства. Он - лидер партии большинства. И у него нормальные отношения с президентом. Они – слаженная команда, между ними нет никакого внутреннего противостояния и интриг. Это дорого стоит в ситуации, когда наша страна подвергается серьезному внешнему давлению. Поэтому завтра в Госдуме фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева", - приводит слова Жириновского его пресс-служба.

КПРФ, наоборот, выступила против назначения Медведева. "Нет, мы за две недели решение не меняем", - сказал в понедельник журналистам зампред фракции Николай Коломейцев. Он напомнил о негативном отзыве коммунистов о докладе Медведева по итогам шести лет работы правительства.

Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников заявил, что фракция негативно оценивает работу предыдущего состава правительства. "Пока можно говорить только об оценке той работы, которая проведена правительством прошлого состава... Оценки весьма негативные", - говорил Мельников журналистам.

Что касается отношения "Справедливой России", то во фракции в вопросе поддержки преобладают критические настроения, заявлял РИА Новости первый зампред фракции эсеров Михаил Емельянов. "Поддержка кандидатуры Медведева проблематична, мы его довольно критиковали и критикуем за его курс в части экономической политики… Настроения преобладают критические", - заявлял Емельянов, отвечая на вопрос, поддержит ли фракция кандидатуру Медведева на пост премьера.

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