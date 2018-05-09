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Поезда РЖД 9 мая подадут "Гудок Победы"


МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Все локомотивы РЖД 9 мая подадут "Гудок Победы", сообщили РИА Новости в компании.

"В 12 часов по местному времени 9 мая все локомотивы на сети РЖД дадут "Гудок Победы", - сказали в РЖД.

Компания ранее сообщила, что в рамках празднования Дня Победы 9 мая запланировала на крупнейших вокзалах страны более 200 мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничными баннерами и флагами будут украшены более 300 вокзалов страны, 9 мая прозвучат поздравительные объявления по громкоговорящей связи, пройдут концерты, проедут ретропоезда.

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