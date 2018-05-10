На ПМЭФ-2018 приедет много представителей бизнеса США - посол в РФ

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Посол США в России Джон Хантсман анонсировал, что на ПМЭФ-2018 (Петербургский международный экономический форум) приедет много представителей бизнеса США, по его словам, это хорошая возможность обсудить экономические связи.

"Вскоре мне предстоит поездка в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум. В работе форума будут участвовать многие представители бизнеса из США. Это прекрасная возможность обсудить будущее экономических связей между нашими странами", - заявил Хантсман в видеоролике, опубликованном на странице посольства в Twitter.

Ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в интервью РИА Новости сообщил, что посол США возглавит государственную делегацию на ПМЭФ-2018, каждая американская компания также формирует свою отдельную делегацию - все вместе они собираются на "круглом столе".

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.