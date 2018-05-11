Аргентинская валюта упала до исторического минимума к доллару США

МЕХИКО, 11 мая /ПРАЙМ/. Курс аргентинского песо в пятницу упал до исторического минимума по отношению к доллару США, достигнув отметки 23,73 песо за единицу американской валюты.

По подсчетам портала Nacion, всего за неделю песо рухнул на 6,5%, и это при условии валютных интервенций со стороны центрального банка, превысивших 1,6 миллиарда долларов. Всего с начала года национальная валюта Аргентины потеряла в цене 25%.

Все это происходит на фоне переговоров, которые власти Аргентины ведут с МВФ о предоставлении кредитной линии на 30 миллиардов долларов.