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Акция против ограничения доступа к интернет-ресурсам проходит в Москве


МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В центре Москвы, на проспекте Академика Сахарова, в воскресенье проходит согласованная акция против ограничения доступа к интернет-ресурсам.

В соответствии с заявкой мероприятие началось в 14:30 мск и продлится до 16:00 мск. Как ожидается, в акции примут участие до 5 000 человек.

Ранее глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил, что организаторы акции против ограничения доступа к интернет-ресурсам согласились на предложение мэрии провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова. По его словам, власти готовы к обеспечению безопасности.

Ранее, 30 апреля, на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция против блокировки Telegram.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

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