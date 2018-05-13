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Роскомнадзор разблокировал около 8,2 тыс IP-адресов подсети компании Alibaba


МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил, что разблокировал около 8,2 тысячи IP-адресов компании Alibaba для обеспечения стабильной работы сторонних интернет-ресурсов, следует из сообщения ведомства ВКонтакте.

"Роскомнадзор разблокировал подсеть компании Alibaba (около 8,2 тыс IP-адресов) для обеспечения стабильной работы сторонних интернет-ресурсов", — говорится в сообщении.

Как сообщается, IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, установлены и продолжают блокироваться. Добавляется, что мониторинг использования мессенджером Telegram разблокированных подсетей будет продолжен.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

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