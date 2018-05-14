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Узбекистан и США могут подписать соглашения на $4 млрд


ТАШКЕНТ, 14 мая /ПРАЙМ/. Узбекистан и США намерены подписать соглашения на сумму 4 миллиарда долларов в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Вашингтон на текущей неделе, сообщила в понедельник председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.

Ранее пресс-служба главы Узбекистана сообщала, что Мирзиеев 15-17 мая посетит США с первым визитом, стороны планируют подписать пакет документов.

"Пятнадцатого мая планируется, что будут подписаны еще соглашения на общую сумму 4 миллиарда долларов", - сообщила Лэмм в интервью телеканалу "Узбекистан 24". По ее словам, данные документы будут подписаны в торговле, коммерции, инвестиционной сфере.

Лэмм отметила, что наиболее перспективными направлениями экономического сотрудничества между двумя странами являются, в частности, нефтегазовая отрасль и цветная металлургия. " Мы видим немало общих точек соприкосновения для создания совместных производств в Узбекистане", - добавила председатель торговой палаты.

Трамп и Мирзиеев впервые встретились в мае 2017 года в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде. Президент Узбекистана в сентябре 2017 года в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о поддержке стратегии Трампа по мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

Мирзиеев во время посещения Нью-Йорка провел ряд встреч с представителями американских компаний и принял участие в двустороннем бизнес-форуме. По итогам форума с компаниями США был подписан пакет документов на общую сумму около 2,6 миллиарда долларов в нефтегазовой и нефтехимической сферах, машиностроении, электротехнической промышленности и гражданской авиации.

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