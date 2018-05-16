Власти Японии проводят проверку в компании Subaru по поводу фальсификации данных

ТОКИО, 16 мая - ПРАЙМ. Японские власти провели в среду проверку в штаб-квартире автомобильной компании Subaru (Subaru Corp.) в связи с представленным ею докладом о фальсификации данных о расходе топлива и эмиссии газов в атмосферу на заводе в префектуре Гумма, сообщило информационное агентство Киодо.

Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, по данным агентства, намерено задать вопросы по этому поводу ключевым руководителям корпорации и определить меры, которые можно будет принять.

В апреле Subaru представило властям доклад о систематической фальсификации с 2002 года данных по распоряжениям руководителя отдела тестирования новых автомобилей на заводе в городе Ота. Однако, как утверждается, высшее руководство не знало об этом факте.

В ноябре 2017 года компания была вынуждена отозвать 395 тысяч машин для повторной проверки безопасности, поскольку при их выпуске тестирование проводил "некомпетентный" персонал.

Subaru Corporation - японская корпорация, занимающаяся производством аэрокосмических транспортных средств и автомобилей. Она является партнером компаний Boeing и Lockheed Martin, производя самолеты и вертолеты по лицензии этих компаний для правительства Японии. По состоянию на 31 марта 2017 года, в компании работало 14,708 тысячи сотрудников.