Китай не намерен делать предметом торга с США свои коренные интересы

ПЕКИН, 17 мая /ПРАЙМ/. Китай не собирается торговаться с США в тех областях, которые считает своими коренными интересами, в качестве уступок на торговых переговорах, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Китайско-американская торговля формируется рынком, необходимо уважать экономические законы рынка, невозможно заниматься плановой экономикой в данном случае. Мы будем решительно защищать свои законные права и интересы. Китайская сторона не собирается делать предметом торга с США свои коренные интересы", - заявил на брифинге Гао Фэн, комментируя сообщения об уступках со стороны Китая в ответ на снятие ограничений в отношении компании ZTE в США.

Он добавил, что Китай готов увеличить импорт из других стран, в том числе и из США, выразив надежду на то, что Вашингтон отменит ненужные торговые ограничения.

"Мы надеемся, что США отменят ненужные торговые барьеры, будут обращаться с китайской стороной объективно и справедливо и будут стремиться к реализации взаимной выгоды", - сказал представитель торгового ведомства Китая.

Газета Washington Post сообщила, что Китай требует от США не вводить объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам, прекратить расследование в отношении краж интеллектуальной собственности. Пекин также якобы требует снятия санкций, введенных после событий на площади Тянаньмэнь в 1989 году, ослабить ограничения на экспорт в сфере технологий, разрешить закупку и использование китайской технологической продукции и услуг.

Кроме того, в списке содержится требование не применять ограничения к китайским инвесторам, разрешить участвовать в американских инфраструктурных проектах, усилить защиту китайской интеллектуальной собственности. Также в списке якобы есть требование корректно решить проблему с китайским производителем телекоммуникационного оборудования ZTE.

Ранее Трамп заявил, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.

В настоящее время китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ прибыла в Вашингтон для участия в очередном раунде торговых переговоров между двумя странами, который пройдет 17-18 мая. Глава минфина США Стивен Мнучин возглавит дискуссии наряду с министром торговли Вилбуром Россом и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Эти встречи являются продолжением переговоров, которые были проведены в Пекине две недели назад. Речь пойдет главным образом о сбалансировании двусторонних экономических отношений Китая и США.