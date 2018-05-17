Госдума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты РФ

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ.

Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин в связи с тем, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

Думские фракции в четверг представят кандидатуры на освободившуюся должность главы Счетной палаты в совет нижней палаты парламента, которые в тот же день он рассмотрит. После этого поддержанные советом кандидатуры будут направлены президенту.

Фракция "Единая Россия" предложит кандидатуру главы совета Центра стратегических разработок, экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, "Справедливая Россия" - председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. От КРПФ может быть предложена кандидатура первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, от ЛДПР – аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.

Председатель Счетной платы по законодательству назначается сроком на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в Госдуму. Также глава государства вправе внести иную кандидатуру, если его не устраивают те, что предложены депутатами.