МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Продажи автомобилей "Камаз" в РФ в апреле 2018 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,748 тысячи единиц, следует из материалов компании.

"За апрель АО "ТФК "Камаз" продал 2,748 тысячи штук автотехники, что на 35% больше апреля-2017 (тогда было продано 2,04 тысячи единиц). Примечательно, что продажи автомобилей "Камаз" показывают рост на фоне общего роста рынка грузовых автомобилей, основной драйвер которого — продажи техники для коммерческих перевозок и предприятий розничной торговли", — говорится в сообщении.

Продажи автотехники по итогам четырех месяцев составили 8,942 тысячи единиц, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В настоящее время компания занимает 58% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).