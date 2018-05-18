МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основная нагрузка по внедрению механизмов открытого госуправления теперь ляжет на плечи самих министерств и ведомств, говорится в сообщении Открытого правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу утвердил кандидатуры вице-премьеров и министров нового правительства, предложенные премьером Дмитрием Медведевым. Михаил Абызов, занимавший пост министра по делам Открытого правительства, не вошел в новый кабмин.

"Внедрение механизмов открытого госуправления в работе российских органов власти будет продолжено. Теперь основная нагрузка, связанная с выполнением этой задачи, ляжет на плечи самих министерств и ведомств и их руководителей, а также руководителей региональных госорганов", — говорится в сообщении Открытого правительства.

"На повестке дня стоит ряд важных задач — сделать взаимодействие граждан и чиновников более технологичным и быстрым, а информацию о работе ведомств — актуальной и понятной, обеспечить новое качество обратной связи за счет цифровых технологий и продолжить вовлечение бизнеса и граждан в процесс принятия государственных решений", — отмечается в релизе.