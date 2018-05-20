ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли.

Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

"Мы достигли очень значительного прогресса, и мы договорились по общим принципам. Так что сейчас мы договорились приостановить (введение) пошлин в то время, как мы пытаемся реализовать эти общие принципы на деле", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В скором времени Китай должен посетить министр торговли США Вилбур Росс для продолжения дискуссий.

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин.

Пекин и Вашингтон не допустят торговой войны и взаимных пошлин

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления, стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению торгового дефицита торгового баланса США в отношении торговли с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай.

В частности, стороны договорились "значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики". США также отправят свою делегацию в Китай для проработки деталей.

Стороны также обсудили вопросы "расширения торговли промышленными товарами и услугами", и "был достигнут консенсус в отношении необходимости создания благоприятных условий для расширения торговли в этих областях". Кроме того, США и Китай "согласились поощрять двусторонние инвестиции и стремиться создать справедливое, равное игровое поле для конкуренции".

США и Китай 17-18 мая провели на второй раунд переговоров по торговым вопросам. В четверг в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, в ходе которой американский лидер выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести импортные пошлины на товары из КНР, Пекин заявил, что примет ответные меры.